Galatasaray - Trabzonspor, ilk yarı için ne dediler?

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 0-0 biten ilk yarıyı Erman Toroğlu, Tolga Zengin ve Metin Tekin değerlendirdi.



ERMAN TOROĞLU

Dün seyrediyorum, bir arkadaşın evindeydim, Sivas - Beşiktaş maçını... Bir de bugün seyrediyorum... Bizde oynanan futbol buysa futbol bu değil. Benim işim olmasa Türkiye'de futbol seyretmem. İşim olduğu için izliyorum. Bende Digiturk yok. O parayı neden vereyim. Kabız futbol var. İnanamıyorum. Bu kadar kalitesiz futbol. Bu nedir! Seyirci olsa seyirci mi oynayacak. Almanya'da da yok kardeşim. İzliyorum orada bayağı oynuyorlar. Her yerde oynuyorlar, bize gelince pandemi var oluyor. Onlarda yok mu? Galatasaray çıkmış, bu hakemi bize vermeyin diyor. Al sana hakem. Ne yaptı bu hakem? Fenerbahçe, Beşiktaş da aynısını diyor. Türk futbolu büyüklerin üzerinde yürüdü kabul. Hala 1873'teki şampiyonluklarınızdan falan bahsediyorsunuz. Önce top oynayın. Yıldız alsan ne olur, para alsan ne olur. Buyur, şuraya bak, rezilliğe bak. Bir futbol gördünüz mü? Trabzon, Galatasaray'a göre daha iyi, daha şekilli oynuyor. Galatasaray şampiyonluğa adayım diyor. Dün de izledik Sivas - Beşiktaş maçını.



Yıllar önce bir Fener - Beşiktaş maçında Rıza, Beşiktaş'ın kaptanı. Bir pankart açıldı Fener stadında. Rıza'nın babası kapıcılık yapıyormuş. 2 ekmek bir süt getir Rıza diye pankart açılıyor. O Rıza'dan sen dün ekmek bekledin Fenerbahçe. Ekmeği de aldın. Çünkü Rıza düzgün bir adam. İnsanları, işleriyle küçük düşürmeyin. Siz kimsiniz lan! Galatasaray, bu hakemi vermeyin diyor. Bugün baktım, 3 maçı da almış Galatasaray.



TOLGA ZENGİN



Oyun olarak çok büyük bir üstünlük yok ama pozisyon üstünlüğü Trabzonspor'da. Bakasetas gezici oynadığı için pozisyonlara girdi.



Galatasaray'ın bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Sahadaki oyuncuların genelinde tempo çok düşük. Çok önemli maç. Şampiyonluk maçı. Yansıması sahada yok. Maçın önemini oyuncular anlamamış görünüyor.



METİN TEKİN



İki net gol pozisyonu, ikisi de Trabzonspor'da. Başka bir şey yok ilk yarıda. Oyun ortada, pozisyon üstünlüğü Trabzonspor'daydı. Trabzonspor oyunu alamadı. Sonucu Trabzonspor değişebilirdi. Futbolsever olarak söyleyeyim, inşallah daha iyi bir ikinci yarı olur. Bu kadar kontrollü gitmez bu oyun. İkisi de kazanmak istiyor.



