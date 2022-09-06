Galatasaray, son dakikalarda gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu sezon ligde kazandığı 3. maçı da son dakikalarda bulduğu goller ile kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, son dakikalarda gülüyor
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06 Eylül 2022 00:25
Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

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