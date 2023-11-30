Galatasaray, son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

Abone Ol
Galatasaray, son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 01:18
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery