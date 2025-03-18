Galatasaray, sahasında kazandı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius ile karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.