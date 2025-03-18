Galatasaray, sahasında kazandı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius ile karşı karşıya geldi.



Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.





