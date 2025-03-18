Galatasaray, sahasında kazandı!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius'u 89-81 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, sahasında kazandı!
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18 Mart 2025 21:53
Son güncelleme 18 Mart 2025 21:56
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.


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