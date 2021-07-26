Galatasaray - PSV maçı en ucuz bilet: 175 TL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek
Seyircili oynanacak bu mücadele öncesinde biletler genel satışa çıkarıldı. 5-1'lik maçın ardından rövanşta en ucuz bilet fiyatı 175 TL'den satışa sunuldu
1. Kategori - 750 TL
2. Kategori - 500 TL
3. Kategori - 400 TL
4. Kategori - 200 TL
5. Kategori - 175 TL
Seyircili oynanacak bu mücadele öncesinde biletler genel satışa çıkarıldı. 5-1'lik maçın ardından rövanşta en ucuz bilet fiyatı 175 TL'den satışa sunuldu
1. Kategori - 750 TL
2. Kategori - 500 TL
3. Kategori - 400 TL
4. Kategori - 200 TL
5. Kategori - 175 TL