Galatasaray - PSV maçı en ucuz bilet: 175 TL

Galatasaray ile PSV arasında oynanacak maçın biletleri Passolig üzerinden satışa sunuldu. Saat 21:00'da başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde olacak...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray - PSV maçı en ucuz bilet: 175 TL
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26 Temmuz 2021 15:52
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

Seyircili oynanacak bu mücadele öncesinde biletler genel satışa çıkarıldı. 5-1'lik maçın ardından rövanşta en ucuz bilet fiyatı 175 TL'den satışa sunuldu

1. Kategori - 750 TL
2. Kategori - 500 TL
3. Kategori - 400 TL
4. Kategori - 200 TL
5. Kategori - 175 TL






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