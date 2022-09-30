Galatasaray Nef'e kötü haber!

Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Jehyve Floyd, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef'e kötü haber!
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30 Eylül 2022 19:11
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jehyve Floyd, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki pivotun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4-6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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