28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Galatasaray Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Galatasaray Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü kutlandı. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve vakıf ile dernek başkanları katıldı.

Galatasaray Lisesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.
 
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre lisede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine, kulüp başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ve Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler katıldı.
 
 
Tören, Galatasaray Lisesi bandosunun gösterisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene Tevfik Fikret Salonu'nda devam edildi.
 
 
Açılış konuşmasını Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak gerçekleştirirken, etkinlik Galatasaray Lisesi öğrencilerinin dans, tiyatro ve müzik gösterileriyle sona erdi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
