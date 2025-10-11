11 Ekim
Letonya-Andora
0-014'
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek'e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı.

Galatasaray Lisesi anı defterine Başkan Özbek'e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı. İşte o yazı...

calendar 11 Ekim 2025 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Galatasaray Lisesi anı defterine Dursun Özbek'e hitaben teşekkür yazısı hazırlandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun ortak önerisiyle Galatasaray Lisesi anı defterine Başkan Dursun Aydın Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Atatürk'ün yanı sıra bazı devlet büyüklerinin de imzasının yer aldığı Galatasaray Lisesi anı defterine Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun kararı ve ortak önerisiyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'e hitaben yazılan bir teşekkür yazısı hazırlandı.

Teşekkür yazısında şu satırlara yer verildi:


"Sayın Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Başkanlığınız süresince hayata geçirdiğiniz değerli çalışmalar, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Camiamızın, hem ülkemizde hem de uluslararası alanda itibarını ve gücünü arttırmıştır. Sahadaki zaferlerin yanı sıra, kulübümüzün geleceğini teminat altına alan, tesisleşmeye yönelik projelerinizle de tarihimizde müstesna bir yer edindiniz.

Futbol Takımımızın beşinci yıldızla taçlanan 25. şampiyonluğu; Camiamızın tarihine altın harflerle yazılmış bir destan, özverili çalışmalarınız ve azminizle şekillenen bu dönemin de unutulmaz simgesi olmuştur. Bu büyük gurur, nesiller boyu her Galatasaraylının kalbinde minnetle ve coşkuyla hatırlanacaktır.

Kulübümüze kattığınız güç, Camiamıza verdiğiniz destek ve sergilediğiniz örnek liderlik için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu olarak, bu satırları sonsuz sevgi ve derin saygıyla anı defterine kaydediyoruz"




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.