OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

MAURO ICARDI KADRODA YOK

ANKARAGÜCÜ GOLLE BAŞLADI

BARIŞ ALPER BERABERLİĞİ SAĞLADI

GALATASARAY'DA PENALTI BEKLENTİSİ

GALATASARAY GOMIS'LE ÖNE GEÇTİ

ÖMER ERDOĞAN'DAN HAMLE

EMRE KILINÇ İNANILMAZ KAÇIRDI!

KEREM AKTÜRKOĞLU DALYA DEDİ

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNDÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.MKE Ankaragücü, 7. dakikada Taylan Antalyalı ile öne geçerken, Galatasaray bu gole 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Bafetimbi Gomis ile karşılık verdi.Galatasaray'da, Sivasspor karşılaşmasında 2022 yılının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, 2023'ün de ilk golünü attı.Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı. Fenerbahçe derbisi öncesi liderliği bırakmayan sarı-kırmızılılar 36 puana yükseldi. Üst üste ikinci yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, derbi mücadelesinde 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Sacha Boey ile Sergio Oliveira müsabakanın kadrosunda yer almazken, Kerem Aktürkoğlu ise yedeğe çekildi.Teknik direktör Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçında bu futbolcuların yerlerine Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Fredrik Midtsjö, Milot Rashica, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Harif Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Özgür Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Yiğit Akman ve Metehan Baltacı yedekler arasında yer aldı.Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü maçında forma giyemedi.Yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve son iki antrenmanda takımla çalışan Icardi, müsabakanın kadrosuna alınmadı.Arjantinli futbolcunun, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapılacak derbide görev alması bekleniyor.Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir ile anneanesinin vefatı dolayısıyla ülkesine giden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira da maçın kadrosunda yer almadı.Konuk ekip MKE Ankaragücü karşılaşmaya adeta golle başladı. 7. dakikada ceza sahasına gönderilen topta Taylan Antalyalı, röveşata ile yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray'dan, Ankaragücü'ne transfer olan Taylan Antalyalı, bu golün ardından sevinç yaşamadı. Taylan'ın golünde asisti yapan isim de, yine Galatasaray'dan Başkent temsilcisine giden Emre Kılıç oldu.Galatasaray'a, Sivasspor deplasmanında galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü maçında da sahne aldı. Genç futbolcu, 16. dakikada Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.Galatasaray, karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı bekledi.Bu dakikada Galatasaray Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mertens ve Galatasaray cephesi, bu pozisyon için penaltı bekledi.Maçın orta hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun korner atışıyla başlamasını istedi.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu pozisyonda penaltı düdüğü çalmayınca, sinirlerine hakim olamadı.Galatasaray, 30. dakikada öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Gomis, vücudunu çok iyi kullandı. Fransız futbolcunun vuruşu Bahadır'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gomis, bu golün ardından anneannesini kaybeden Lucas Torreira'yı unutmadı ve tribünlere Uruguaylı futbolcunun formasını gösterdi.Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1'lik üstünlükle tamamladı.İkinci yarıda ilk tehlikeli atan MKE Ankaragücü'nden geldi. 53. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Anastasios Chatzigiovanis'in vuruşu üstten auta gitti.MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 58. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Başkent ekibinde Anastasios Chatzigiovannis kenara geldi ve Beridze oyuna dahil oldu.MKE Ankaragücü, 69. dakikada beraberliği çok yaklaştı. Malcuit'in sağ kanattan ortasında arka direkte boş kalan Emre Kılınç yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Emre'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça ilk müdahalesini Kerem Aktürkoğlu ile yaptı. Başarılı futbolcu, 71. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil oldu. Kerem, bu karşılaşmayla Galatasaray'da 100. maçına çıktı.Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Yunus Akgün geri döndü. Genç futbolcu, karşılaşmanın 83. dakikasında Rashica yerine oyuna dahil oldu. Galatasaray'da bu dakikada Yusuf Demir de Dries Mertens yerine oyuna girdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.5. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Zahid'in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası yayı gerisindeki Emre Kılınç'ta kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş etkisiz giderken top altıpas gerisindeki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan, kontrolünden sonra röveşata yaptı. Üst direğe çarpan top yerden sektikten sonra ağlarla buluştu: 0-1.16. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği sağladı. Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.21. dakikada Rashica'nın soldan ortasında savunma arkasına sarkan Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafayla vurduğu top yandan auta gitti.30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönükken buluşan Gomis, arkasındaki Mujakic ile bir süre mücadele etti. Fransız golcü, rakibine rağmen sol çaprazdan dönerek şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han'ın müdahale ettiği top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.40. dakikada Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Zahid'in gelişine vurduğu topu kaleci Muslera son anda direk dibinde önledi. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlak kornere gitti.45. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamladı.53. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vurduğu top üstten auta gitti.62. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin yanından oyun alanını terk etti.69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Malcuit sağdan hızla bindirdi. Bu oyuncunun ortaladığı top Galatasaray savunması ve kaleci Muslera'yı geçerek arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç'a geldi. Emre'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak geldiği taraftan auta çıktı.87. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Bahadır Han'dan döndü.Müsabaka 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.NefZorbay Küçük, Kerem Ersoy, Abdullah Bora ÖzkaraMuslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Van Aanholt, Midtsjö (Dk. 90+5 Seferovic), Berkan Kutlu, Rashica (Dk. 83 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 83 Yusuf Demir), Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+4 Baran Aksaka), Gomis (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu): Bahadır Han Güngördü, Malcuit (Dk. 75 Oğuz Ceylan), Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho) , Zahid (Dk. 81 Pepe), Emre Kılınç, Chatzigiovanis (Dk. 58 Beridze), Sowe (Dk. 80 Macheda)Dk. 7 Taylan Antalyalı (MKE Ankaragücü), Dk. 16 Barış Alper Yılmaz, Dk. 30 Gomis (Galatasaray)Dk. 50 Zahid, Dk. 77 Diack, Dk. 90+6 Yasin Güreler (Yedek kulübesinde) (MKE Ankaragücü), Dk. 71 Midtsjö, Dk. 72 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)