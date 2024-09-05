Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya satan Galatasaray, kanat transferi için Juventus'tan Filip Kostic'e yöneldi.
İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostic'i ikna edemedi. Kostic'in transferi bu nedenle UEFA kadrosuna yetişmedi.
Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.
İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostic'i ikna edemedi. Kostic'in transferi bu nedenle UEFA kadrosuna yetişmedi.
Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.