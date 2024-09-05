Galatasaray, Kostic'i ikna edemedi!

Galatasaray, Juventus'u ikna etmesinin ardından Filip Kostic ile görüşmelere başladı. Oyuncuyu ikna etmeye çalışan sarı kırmızılı takım, son teklifini yaptı ancak Kostic ikna olmadı ve Sırp yıldızın transferi UEFA listesine yetişmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kostic'i ikna edemedi!
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04 Eylül 2024 13:01
Son güncelleme 05 Eylül 2024 01:24
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon euroya satan Galatasaray, kanat transferi için Juventus'tan Filip Kostic'e yöneldi.

İtalyan deviyle anlaşan Galatasaray, Kostic'i ikna edemedi. Kostic'in transferi bu nedenle UEFA kadrosuna yetişmedi.

Torino devindeki sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Kostic, Juventus'ta 87 maçta 3 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. 

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