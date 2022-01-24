Galatasaray, Kızıltepespor'u deplasmanda yendi!

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Yeni Kızıltepespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Gürhan Gül
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Kadir Gürkan Uz)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Divis, Doğukan Ulu ( Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 18-25
Süre: 120 dakika (27, 29, 36, 28)
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Gürhan Gül
Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Bojic, Filip, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan,Kadir Gürkan Uz)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Divis, Doğukan Ulu ( Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 21-25, 18-25, 25-23, 18-25
Süre: 120 dakika (27, 29, 36, 28)