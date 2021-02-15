Galatasaray - Kasımpaşa maçı az daha erteleniyordu!

İstanbul'da önceki gece başlayan kar yağışı nedeniyle maç 19.00'dan saat 16.00'ya çekilirken, yine de büyük zorluklar yaşandı.



Pazar günü sabaha karşı İstanbul'u etkisi altına almaya başlayan yoğun kar yağışı Seyrantepe'de fazlasıyla hissedildi. Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp yetkilileri, zemine branda sererek önlemler alsa da bu işlem 3 saat sürdüğü için saatler 11.30'u gösterdiğinde branda kenara alındı.



Maçın oynanacağı 16.00'ya kadar, ka yağışı sahayı da bir hayli kötü duruma getirdi. Zaman zaman temizlik yapılırken, yeşil alan balçık şekline geldi. Maç oynandıkça saha daha da kötüleşirken, oyuncular top sürmekte ve pas yapmakta büyük zorluk çekti.



HAKEM ERTELEMEYİ DÜŞÜNDÜ



Yoğun yağış nedeniyle maçın oynanması bir ara tehlikeye girerken, yapılan çalışmalar sonuç verdi. Zemini maç öncesinde branda ile korunan ve öğle saatlerine kaldırılan statta görevliler, stadın çatısındaki kar kütlelerini de riskli olarak görüldüğü için temizledi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar ilk olarak maçtan 1 saat önce zemini kontrol etti. Çatıda biriken karların müsabaka esnasında sıkıntı yaratabileceği öngörülerek, bunların temizlenmesine karar verildi.



