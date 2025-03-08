Galatasaray, Karşıyaka'yı farklı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20 haftasında Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk etti.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 101-80 kazandı.



Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 12. kez kazandı. İzmir temsilcisi ise 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar



Galatasaray: Young 11, Wallace 6, Palmer 12, Delgado 8, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 12, Cummings 15, Blumbergs 14, Samet Geyik 3, Buğrahan Tuncer 13, Altan Çamoğlu 3, Yaman Alişan 2



Karşıyaka: Ozan Yılmaz 5, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 6, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 18, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel 10, Hollings 5, Yalın Yıldız 7, Mert Celep 4



1. Periyot: 20-15



Devre: 49-41



3. Periyot: 70-58



Beş faulle çıkanlar: 35.12 Yaman Alişan (Galatasaray), 37.14 Gallinat (Karşıyaka)



