Galatasaray, Karşıyaka'yı farklı geçti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20 haftasında Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 101-80 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 12. kez kazandı. İzmir temsilcisi ise 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Galatasaray: Young 11, Wallace 6, Palmer 12, Delgado 8, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 12, Cummings 15, Blumbergs 14, Samet Geyik 3, Buğrahan Tuncer 13, Altan Çamoğlu 3, Yaman Alişan 2
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 5, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 6, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 18, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel 10, Hollings 5, Yalın Yıldız 7, Mert Celep 4
1. Periyot: 20-15
Devre: 49-41
3. Periyot: 70-58
Beş faulle çıkanlar: 35.12 Yaman Alişan (Galatasaray), 37.14 Gallinat (Karşıyaka)
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar 101-80 kazandı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 12. kez kazandı. İzmir temsilcisi ise 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Galatasaray: Young 11, Wallace 6, Palmer 12, Delgado 8, Göksenin Köksal 2, Sadık Emir Kabaca 12, Cummings 15, Blumbergs 14, Samet Geyik 3, Buğrahan Tuncer 13, Altan Çamoğlu 3, Yaman Alişan 2
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 5, Hakan Sayılı 6, Efe Ergi Tırpancı 6, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 18, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel 10, Hollings 5, Yalın Yıldız 7, Mert Celep 4
1. Periyot: 20-15
Devre: 49-41
3. Periyot: 70-58
Beş faulle çıkanlar: 35.12 Yaman Alişan (Galatasaray), 37.14 Gallinat (Karşıyaka)
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