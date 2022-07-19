Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında Pardubice ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmada iki takımın da atakları sonuç vermezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



GALATASARAY'DA SAKATLIK



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın genç futbolcusu Emin Bayram, maçın henüz başında sakatlandı. Mücadeleye devam edemeyen Emin, 6. dakikada yerini Metehan Baltacı'ya bıraktı.



Galatasaray, bu maçla birlikte, 14 günlük Avusturya kampını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, kısa süre içerisinde İstanbul'a dönecek.



Galatasaray'ın Avusturya kampında aldığı sonuçlar şu şekilde:



Galatasaray 1-2 Sturm Graz

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc

Galatasaray 0-0 Pardubice





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