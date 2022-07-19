Galatasaray'ın yeni sağ beki: Dubois

Sacha Boey'i kadroda düşünmeyen Galatasaray, Lyon'un sağ beki Leo Dubois'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın yeni sağ beki: Dubois
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19 Temmuz 2022 12:52
Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı kırmızılılar, Fransız sağ bek Dubois için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.

KAP BEKLENİYOR

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Dubois, transferini en geç çarşamba gününe kadar KAP'a açıklayacağı öğrenildi.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.  



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