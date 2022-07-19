Galatasaray'ın yeni sağ beki: Dubois

4 YILLIK SÖZLEŞME

KAP BEKLENİYOR

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.Sarı kırmızılılar, Fransız sağ bek Dubois için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Dubois, transferini en geç çarşamba gününe kadar KAP'a açıklayacağı öğrenildi.13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.