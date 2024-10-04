UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg ile İtalyan ekibi Roma karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Elfborg oldu.
Elfsborg'un golünü 44. dakikada penaltıdan Michael Baidoo kaydetti.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.
Bu galibiyetin ardından Elfsborg puanını 3 yaptı. Roma 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Elfsdborg, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Roma, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.
Elfsborg'un golünü 44. dakikada penaltıdan Michael Baidoo kaydetti.
Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika forma giydi.
Bu galibiyetin ardından Elfsborg puanını 3 yaptı. Roma 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim tarihinde Elfsdborg, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Roma, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.