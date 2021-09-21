Galatasaray'ın Kayserispor kadrosunda sürprizler

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda 6 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Kayserispor kadrosunda sürprizler
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21 Eylül 2021 16:27
Galatasaray'da Kayserispor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süre Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.



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