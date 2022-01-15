Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı!
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15 Ocak 2022 14:57
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da açıklandı.

Galatasaray'da açıklanan kadroda Arda Turan, Victor Nelsson, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Fernando Muslera, Ryan Babel,  gibi isimler yer almadı.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de Afrika Kupası'nda oldukları için açıklanan kadroda yer almıyor.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:



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