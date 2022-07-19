Galatasaray'ın Harit için teklifi ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Schalkeli Amine Harit konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Alman basınının verdiği bilgilere göre Schalke'nin Faslı oyuncuya transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği ve Perşembe günü Galatasaray ile görüştüğü ifade edildi. Haberlere göre Galatasaray'ın Harit'e yıllık 2.2 milyon euro önerdiği kaydedilirken Galatasaray'ın 5 milyon euroyu 3 sezonluk taksitler halinde ödemek için teklif sunduğu kaydedildi.



Schalke'nin 5 milyon euroya ikna olup olmayacağı soru işaretiyken Harit'in Galatasaray'da oynamak istediği ve kulübünden kolaylık sağlanmasını istediği yazıldı.



25 yaşındaki hücumcu Harit, geçen sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giymiş ve çıktığı 33 maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.





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