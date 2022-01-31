İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün biletini kesen Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen kaleci transferi mutlu sonla bitti. Roman Bürki için cuma sabahı girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kulüp prensipte anlaşma sağladı. Ancak Dortmund ve 31 yaşındaki İsviçreli kaleci mutabakatı son anda bozunca B planı devreye sokuldu. Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona'yı çalıştıran eski talebesi Xavi ile iletişime geçti.



Barcelona B Takımı'nın kalesini koruyan İnaki Pena 4 aylığına Galatasaray'a kiralandı. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Katalan kulübüne kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da koyulmayacak ve 22 yaşındaki İspanyol kaleci sezon sonunda Barcelona'ya geri dönecek. İspanya ekibinden geçen hafta Galatasaray'a gelen yeni kaleci antrenörü Ricard Segarra da genç eldivenin transferine onay verdi.



İSTANBUL'A GELDİ



Sarı - kırmızılıların anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Pena, İstanbul'a ayak bastı. Genç file bekçisi, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atacak. İnaki Pena, Alanya deplasmanında sahada olacak ve Fernando Muslera dönene kadar kaleyi koruyacak.



LA MASIA'NIN ÜRÜNÜ



2018'den bu yana Barcelona B Takımı'nın kalesini koruyan İnaki Pena, La Masia çıkışlı. 63 maçta Katalan ekibinin eldivenini geçiren 22 yaşındaki futbolcu, 22 kez rakiplerine duvar oldu. Bu sezon ise 9 karşılaşmanın 4'ünde kalesinde gol görmedi





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