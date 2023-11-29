Galatasaray, iç sahada Mahchester'a kaybetmiyor!

Galatasaray bugün (çarşamba) konuk edeceği Mahchester United ile daha önce evinde 3 kez karşılaştı.
Sarı- Kırmızılı takım 1993'te ve 1994'te Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.
Aslan 2012'de ise Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 yenmeyi başardı.
Manchester United'dan 3 maçta da gol yemeyen Cimbom seriyi 4. maçta da sürdürmek istiyor.
Sarı- Kırmızılı takım 1993'te ve 1994'te Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.
Aslan 2012'de ise Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 yenmeyi başardı.
Manchester United'dan 3 maçta da gol yemeyen Cimbom seriyi 4. maçta da sürdürmek istiyor.
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