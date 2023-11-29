Galatasaray, iç sahada Mahchester'a kaybetmiyor!

Galatasaray, bugünkü (çarşamba) maç öncesinde Mahchester United ile daha önce sahasında 3 kez karşılaştı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, iç sahada Mahchester'a kaybetmiyor!
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29 Kasım 2023 11:42
Galatasaray bugün (çarşamba) konuk edeceği Mahchester United ile daha önce evinde 3 kez karşılaştı.

Sarı- Kırmızılı takım 1993'te ve 1994'te Manchester United ile 0-0 berabere kaldı.

Aslan 2012'de ise Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 yenmeyi başardı.

Manchester United'dan 3 maçta da gol yemeyen Cimbom seriyi 4. maçta da sürdürmek istiyor.

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