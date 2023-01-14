Galatasaray: Hem yemez, hem yenilmez

Galatasaray, hem iç sahada 8. maçta 6. galibiyetini aldı hem de ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray: Hem yemez, hem yenilmez
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14 Ocak 2023 10:36
Galatasaray, deplasmanda 10 maçta topladığı 23 puanla bu alanda açık ara ligin en iyisiydi. Cim Bom, iç sahadaki formunu da yükseltti.

Aslan, evindeki 8. mücadelede 6. kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgisi bulunuyor.

Galatasaray ayrıca ligin ilk yarısında en az gol yiyen takım konumunda. Okan Buruk'un ekibi 18 maçta sadece 13 gol yedi. 

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