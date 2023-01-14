Galatasaray: Hem yemez, hem yenilmez

Galatasaray, deplasmanda 10 maçta topladığı 23 puanla bu alanda açık ara ligin en iyisiydi. Cim Bom, iç sahadaki formunu da yükseltti.



Aslan, evindeki 8. mücadelede 6. kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgisi bulunuyor.



Galatasaray ayrıca ligin ilk yarısında en az gol yiyen takım konumunda. Okan Buruk'un ekibi 18 maçta sadece 13 gol yedi.



