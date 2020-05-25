Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ın vefatının 3. yılında bir anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Efsane başkanlarımızdan Ali Tanrıyar'ı aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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