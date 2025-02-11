Galatasaray, Eren Elmalı'yı açıkladı!

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'dan transfer ettiği milli oyuncu Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği, 18 milyon 531 bin 100 lira da şarta bağlı ödemenin bulunduğu belirtildi.
Oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 25 oranında eski kulübüne ödeme yapılacağı ve Eren'in sezonun kalan bölümü için 14 milyon lira ücret alacağı ifade edildi.
Sol bek oyuncusunun, gelecek yıl 45, 2026-2027 sezonunda 55 ve 2027-2028 sezonunda 65 milyon lira maaş alacağı aktarıldı.
Bir yıl da opsiyon konulan anlaşmada, 2028-2029 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün opsiyonu kullanması durumunda oyuncuya 75 milyon liralık ödeme yapılacağı kaydedildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının yüzde 25'i eski kulübüne ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,
Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bordo-mavili kulübe 129 milyon 717 bin 700 lira transfer ücreti ödeneceği, 18 milyon 531 bin 100 lira da şarta bağlı ödemenin bulunduğu belirtildi.
Oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 25 oranında eski kulübüne ödeme yapılacağı ve Eren'in sezonun kalan bölümü için 14 milyon lira ücret alacağı ifade edildi.
Sol bek oyuncusunun, gelecek yıl 45, 2026-2027 sezonunda 55 ve 2027-2028 sezonunda 65 milyon lira maaş alacağı aktarıldı.
Bir yıl da opsiyon konulan anlaşmada, 2028-2029 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün opsiyonu kullanması durumunda oyuncuya 75 milyon liralık ödeme yapılacağı kaydedildi.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Evren Eren Elmalı'nın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 129.717.700 TL transfer bedeli ödenecek olup, ayrıca net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcunun başka bir kulübe geçici ve/veya kalıcı transfer olması durumunda, elde edilecek transfer bedeli kârının yüzde 25'i eski kulübüne ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlamak üzere, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyon hakkı şirketimizde olmak kaydıyla aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:
2024-2025 sezonunun kalan bölümü için net 14.000.000 TL,
2025-2026 sezonu için net 45.000.000 TL,
2026-2027 sezonu için net 55.000.000 TL,
2027-2028 sezonu için net 65.000.000 TL,
Şirketimizin opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için net 75.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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