Galatasaray Emre Kılınç için değerini bulursa satış yapacak

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da Emre Kılınç için yeni bir gelişme yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Emre Kılınç için değerini bulursa satış yapacak
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28 Ağustos 2021 10:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz kararlar ardı ardına geliyor. Transfer döneminin sonuna kadar üç transfer daha yapma kararı alana Galatasaray Yönetimi, Emre Kılınç'ı değerini bulması durumunda elden çıkartma kararı aldı.

Şu ana kadar Emre Kılınç için Süper Lig'den gelen kiralama tekliflerini reddeden Galatasaray Yönetimi, A Milli futbolcuyu bonservis bedeli ile elden çıkarmak istiyor.

İtalya'dan Udinese ve Bologna'dan kiralama teklifi alan Galatasaray, iki teklifi de geri çevirdi ve Emre Kılınç için 3 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Kiralama tekliflerini kabul etmeme kararı alan Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis bedeli yakalayamadığı takdirde A Milli futbolcu ile yola devam edecek.




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