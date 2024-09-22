Galatasaray deplasmandaki iyi performansını sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçta mağlup olmadı.
Ligde rakip sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilgiyi unuttu.
Galatasaray, söz konusu mücadeleden sonra çıktığı 15 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom", deplasmanda çıktığı son 12 maçın tamamını kazandı.
Ligde rakip sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor karşılaşmasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilgiyi unuttu.
Galatasaray, söz konusu mücadeleden sonra çıktığı 15 lig maçında 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. "Cimbom", deplasmanda çıktığı son 12 maçın tamamını kazandı.