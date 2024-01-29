Galatasaray'dan Van Basten paylaşımı!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Gaziantep FK karşısında attığı golün ardından Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda attığı golü paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Van Basten paylaşımı!
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29 Ocak 2024 22:16
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın Gaziantep FK karşısındaki golü için sürpriz bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz'ın golünü Hollandalı efsane Van Basten'in 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki golüne benzetti ve, "Barış Alper Yılmaz'ın mükemmel golünü izleyemeyenler için..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:




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