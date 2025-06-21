Galatasaray yönetimi, Fransız basınından L'Equipe'te çıkan "İlkay Gündoğan ile anlaştılar" haberinin gerçek olmadığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu, DHA'ya yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan haberinin doğru olmadığını belirtirken, "Galatasaray'da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" ifadelerini kullandı.
"LEMİNA'YA BİR TEKLİF GELMEDİ"
Mario Lemina hakkında çıkan Suudi Arabistan haberleri hakkında açıklama yapan Abdullah Kavukçu "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun, bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.
Sarı-kırmızılı takımın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu, DHA'ya yaptığı açıklamada İlkay Gündoğan haberinin doğru olmadığını belirtirken, "Galatasaray'da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan'la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi" ifadelerini kullandı.
"LEMİNA'YA BİR TEKLİF GELMEDİ"
Mario Lemina hakkında çıkan Suudi Arabistan haberleri hakkında açıklama yapan Abdullah Kavukçu "Lemina'ya bir teklif gelmedi, satma gibi bir düşüncemiz yok, Okan hocamız da Lemina'dan memnun, bu çıkarılan yangına anlam veremiyoruz." dedi.
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