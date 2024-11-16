Galatasaray'dan Gardi'ye tam yetki: Osimhen

Galatasaray'da Florya'da yapılan değerlendirmede Victor Osimhen'in takım için önemi belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk ile yöneticilerin performansından çok memnun oldukları Nijeryalı forvet için "Osimhen bize büyük güç kattı. Onun gelişiyle beraber takım gücümüz %30-40 arttı. Takıma bu kadar olumlu yönde etki yapması çok değerli. Hem performans olarak hem de gösterdiği aidiyetle farkını gösteriyor. Galatasaray'a çok yakıştı" ifadelerini kullandıkları belirtildi.
ABDULLAH KAVUKÇU ISRARCI
Dünyaca ünlü golcünün bonservisinin alınması için ilk temasları İtalya'da gerçekleştiren Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun bu işi çözmeyi kafasına taktığı belirtildi.
ÖN TEMASLAR BAŞLAYACAK
Kavukçu ve Okan Buruk ikilisi önceki gün Nijeryalı forvetin kiralanmasında önemli rol oynayan Gardi ile yemekte bir araya gelmiş planlar masaya yatırılmıştı.
Galatasaray'dan yetki alan Gardi'nin Napoli ile ön temaslara başlayacağı belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk ile yöneticilerin performansından çok memnun oldukları Nijeryalı forvet için "Osimhen bize büyük güç kattı. Onun gelişiyle beraber takım gücümüz %30-40 arttı. Takıma bu kadar olumlu yönde etki yapması çok değerli. Hem performans olarak hem de gösterdiği aidiyetle farkını gösteriyor. Galatasaray'a çok yakıştı" ifadelerini kullandıkları belirtildi.
ABDULLAH KAVUKÇU ISRARCI
Dünyaca ünlü golcünün bonservisinin alınması için ilk temasları İtalya'da gerçekleştiren Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun bu işi çözmeyi kafasına taktığı belirtildi.
ÖN TEMASLAR BAŞLAYACAK
Kavukçu ve Okan Buruk ikilisi önceki gün Nijeryalı forvetin kiralanmasında önemli rol oynayan Gardi ile yemekte bir araya gelmiş planlar masaya yatırılmıştı.
Galatasaray'dan yetki alan Gardi'nin Napoli ile ön temaslara başlayacağı belirtildi.