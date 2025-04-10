Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho göndermesi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu ve ligde kalan 8 maçın her birini final olarak gördüklerini belirtti.
Samsunspor'u yenmeyi hedeflediklerini söyleyen ve takımın motivasyonunun tamamen bu maç üzerine odaklandığını vurgulayan Kavukcu, "8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı da final olarak düşünüyoruz. İnşallah Samsun'u yenip döneceğiz. Oyuncularımızın bütün motivasyonu bu. Hepimiz konsantre olduk. Sadece bunu düşünüyoruz." dedi.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Puan farkına takılmadıklarını belirten Kavukcu, "Biz puan farkına bakmıyoruz. Biz bütün maçlarımızı kazanmaya hedefiyle çıkıyoruz. Ama Galatasaray'la alakalı o kadar çok algı yapılıyor ki... Rakip takım, Galatasaray ile ilgili algıları iyi yönetiyor. Bir Bodrum FK maçı var. Hocası maçtan sonra 'Benim desteklediğim takım Fenerbahçe' diye açıklama yapıyor. Biz bu puan farklarına bakmıyoruz. Bizim şu anda 8 tane maçımız kaldı. 8 maçımızı kazanıp şampiyon olacağız."
"GALATASARAY'IN HAKLARINI YEDİRMEYİZ"
Galatasaray'ın haklarını savunacaklarını, hiçbir şekilde haksızlığa izin vermeyeceklerini ve Okan Buruk'a yönelik yapılan saldırıya karşı çıktıklarını belirten Kavukcu, "Biz Galatasaray'ız, Galatasaray çıkar, sahada konuşur! Biz, hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını hiç kimseye yedirmeyiz. Kimse de yiyemez. Bizim hocamıza resmen saldırı oldu. Rakibimizin yancı muhabirleri bir algı yaptılar. O algıda sanki hocamızın bir suçu varmış gibi gösterdiler ve dünya basınında Mourinho ile ilgili çok daha farklı haberler çıktı. İnsanlar bunlara bakarsa gerçekleri görecek. Bir Türk futbolunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ortamı germemek için de fazla agresif olmuyoruz. Hiç kimse Galatasaray'ın hakkını savunmadığımızı düşünmesin. Biz her masada varız. Her masada da Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunuruz! Biz bütün kurulan oyunların farkındayız!" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİ TAKİP EDİYORUZ KUŞKUNUZ OLMASIN"
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'a yönelik algıların yönetildiğini belirterek,"Düşünebiliyor musunuz? Bir tane takım var, hiç kırmızı görmemiş. Bir tane takım var penaltısı olmamış. Bir takım var ilk yarıda yenik, ikinci yarıda farklı şekilde galip geliyor. Biz bunları hiç algı olarak konuşmuyoruz. Geçen sene, bu sene çıkıp konuşuyorlardı. Kendi getirdikleri hakemler, yorumcular, örnek gösterdikleri Trio, Beşiktaş bir hakem getirdi, sarı kart dedi. Bunları biz söylemiyoruz zaten. Bütün kamuoyu, tüm futbol camiası bunu biliyor, görüyor. Ne kadar konuşursak konuşalım yapılanlar ortada. Her şeyi takip ediyoruz, kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
"KİMSE G.SARAY'IN ÖNÜNE GEÇEMEZ"
Transfer hakkında sorulan soruya cevap veren Kavukcu, "Transfer ayrı bir şey. Bir defa şunu söyleyeyim. Galatasaray bugün geldiği finansal konum itibariyle büyün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. Kimse Galatasaray'ın önüne geçemez. Galatasaray'ın çok güzel projeleri var. Başkanımızın liderliğinde inanılmaz projeler geliştiriyoruz." dedi.
"BAŞKANIMIZ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR"
"Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'nden çıkabilecek duruma geldi. Dünyada 5 tane, 10 tane kulüp varsa Galatasaray'ın ekonomik olarak özgür duruma geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde oynayacağız. Şampiyonluk kesinleşmeden transfer konuşmuyoruz. Hepsinin bir zamanı var. Adayı satarak birini almayı düşünmüyoruz. Bir bütçe var, bunu artırmak istiyoruz. Sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Başkanımızla gece gündüz çalışıyoruz."
"OKAN HOCA GEREKEN DERSİ VERDİ"
"Okan hocamızı yalnız bırakmıyoruz. Okan hocamızla inşallah 4 şampiyonluk göreceğiz. Benim tek ricam şu, tüm taraftarlarımız kenetlensin. 8 tane final maçımız var. 8 maçı aldığımızda puan farkını konuşmaya gerek yok. Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. 'Mourinho, Mourinho' dendi Okan hocamız gereken dersi verdi."
"ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARIMIZA YETİŞTİRECEĞİZ"
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho göndermesi
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor maçı öncesi konuştu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesi konuştu ve ligde kalan 8 maçın her birini final olarak gördüklerini belirtti.
- 17:05 ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, İspanya'da gözaltına alındı
- 16:57 Galatasaray'da 3 yıldız, kadrodan çıkartıldı!
- 16:54 Altay'da sakatlar dönemedi
- 16:39 Günay Güvenç'e Fenerbahçe derbisinden Fair Play ödülü
- 16:34 Galatasaray ile Samsunspor, ligde 64. kez karşılaşacak
- 16:34 Ege takımları futbolda nefes nefese
- 16:33 Başakşehir, 2030 kadar olan projesini açıkladı
- 16:32 Emre Belözoğlu: "Capone ile birlikte çalışacağız"
- 16:13 Futsal A Milli Takımı, Polonya ile karşılaşacak
- 16:09 Recep Uçar: "Rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorundayız"
- 16:04 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho göndermesi
- 16:00 Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
- 15:57 Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek
- 15:56 Bandırmaspor, üç golle üç puanı aldı
- 15:55 Türkiye Futbol Federasyonu, ABD'de yıldız adaylarını tarayacak
- 15:50 3 Bant Bilardo Bireysel Avrupa Şampiyonası, Ankara'da başladı
- 15:27 Beşiktaşlı basketbolcu Kelan Martin ameliyat edildi
- 15:07 İşte 1. Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri
- 15:04 Galatasaray'da bir futbolcu cezalı, 4 isim ceza sınırında
- 15:01 Beşiktaş, bu sezonun "sancılı dönemiyle" bağını koparamıyor
- 14:59 Galatasaray'ın gol umudu: Victor Osimhen
- 14:57 Karşıyaka'ya potada Danışma Kurulu desteği
- 14:54 Göztepe'de Taha formasına kavuştu
- 14:51 Thomas Reis'ten Galatasaray itirafı!
- 14:48 Altınordu zirvedeki takımlara rakip
- 14:47 Galatasaray kritik virajda: Rakip Samsunspor
- 14:46 Karşıyaka'dan Bursaspor'a deplasman jesti
- 14:19 Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat'ı unutmadı
- 14:15 Garnier: "Hedefimiz burada üst üste üçüncü kez kupayı kazanmak"
- 14:12 Beşiktaş için transfer iddiası; Afimico Pululu
- 14:11 TMOK Başkanı Gülüm, Spor kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor
- 14:07 Dünya devleri sahne alıyor: Yeni formatıyla kulüplerin şöleni
- 14:04 Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak
- 14:01 Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı
- 13:59 Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!
- 13:56 Anadolu Efes, Avrupa'da 870. randevusunda
- 13:55 Süper Lig'de 31. hafta başlayacak
- 13:44 Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Emirhan Arkutcu
- 13:38 Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi
- 13:38 Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sözleri!
- 13:31 Solskjaer gelecek sezon için golcü tarifini verdi!
- 13:27 Pierce: "Jokic bu yaz takas isterse şaşırmam"
- 13:26 Monk, sezonun kalanında ve play-in turnuvasında yok
- 13:26 Monk, sezonun kalanında ve play-in turnuvasında yok
- 13:24 Paul: "Kariyerimle ilgili kararı ailemle vereceğim"
- 13:23 Brandon Ingram sezonu kapattı
- 13:22 Adelman: "Hâlâ yarışın içindeyiz"
- 13:22 Kerr, Malone'un gönderilişi için: "Artık hepimiz daha kolay gözden çıkarılıyoruz"
- 13:19 Doncic: "Dallas defterini kapatma zamanı geldi"
- 13:18 İşte Solskjaer'in 8'de 8 planı!
- 13:17 Beşiktaş'ta sezon sonu faturası: 7 milyon euro!
- 13:08 Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
- 12:51 Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!
- 12:46 Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!
- 12:34 Ansu Fati'nin yeni adresi belli oldu!
- 12:31 Nainggolan: "Mourinho'nun Roma'sı izlenemez bir takımdı"
- 12:26 Dries Mertens'den Osimhen açıklaması!
- 12:16 Beşiktaş'ta A planı: 3'lü savunma
- 11:53 Zaynutdinov, Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yarattı
- 11:32 Ole Gunnar Solskjaer düşünceli
Arda artık yeni hocayı bekliyor!
Harika gollerin olduğu maçta PSG, Aston Villa'yı yıktı!
Salah, Liverpool hakkında kararını verdi!
Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
Matic'ten Mourinho, Solskjaer, Fred sözleri...
Real Madrid, yine unutulmayacak bir geri dönüş peşinde
Arteta: "Takımla gurur duyuyorum"
Courtois: "Goller güzeldi ama..."
Ancelotti: "Futboldan yoksunduk"
Real Madrid'de 3-0'dan sonra geri dönüş mesajı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklaması!
-
2
Juventus'un Filip Kostic için Fenerbahçe'den istediği rakam
-
3
Fenerbahçe'nin yeni hedefi: Thomas Müller!
-
4
Yüksel Yıldırım, Skytta için Fenerbahçe'den iki katını istedi!
-
5
AS: "Galatasaray, tarihinin en büyük transferine hazırlanıyor"
-
6
Feyenoord'dan Szymanski'ye yakın takip
-
7
PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor
-
8
Arda artık yeni hocayı bekliyor!
-
9
Onana ve Matic arasında büyük gerilim!
-
10
Fenerbahçe'de Livakovic kararı!