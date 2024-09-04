Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet

Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC 4-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'dan 4 gollü galibiyet
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04 Eylül 2024 23:57
Son güncelleme 04 Eylül 2024 23:58
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray, birinci eleme turunda Lüksemburg takımı Racing FC Union'u 4-1 mağlup etti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg'daki Achille Hammerel Stadı'nda rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, organizasyonun eleme turundaki ikinci maçında 7 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kazakistan ekibi BIIK Shymkent ile karşılaşacak.

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