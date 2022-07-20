2022-23 sezonu kadro planlamasını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, genç oyun kurucu Sedat Ali Karagülle'yi 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Karagülle, hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş formasını da giymişti.



SEDAT ALİ KARAGÜLLE İLE 2 YILLIK İMZA



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında Semt77 Yalovaspor'a transfer olan, ardından Ormanspor forması ile TBL'de mücadele eden Sedat Ali Karagülle'ye gelecek sezondan itibaren terleteceği sarı kırmızılı form altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



SEDAT ALİ KARAGÜLLE KİMDİR?



Basketbola Bandırma'da Banvit altyapısı ile başlayan Sedat Ali Karagülle 2017-2020 yılları arasında Banvit'in TBL'de mücadele eden Bandırma Kırmızı takımında forma giydi. Buradaki son sezonu olan 2019-20 sezonunda performansını artıran genç oyun kurucu 9.1 sayı ortalaması tutturduktan sonra 2020/21 sezonu başında Beşiktaş Icrypex'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Yalovaspor'un teklifini değerlendiren oyuncu, sezon başında TBL ekiplerinden Ormanspor'da 9.1 sayı, 3.4 ribaunt 1.3 asist, 1.2 top çalma ve 9.4 verimlilik puanı ortalamaları ile oynadı.



PROFESYONEL KARİYERİNDEKİ TAKIMLAR



2017/20 Bandırma Kırmızı

2020/21 Beşiktaş Icrypex

2021 Semt77 Yalovaspor

2021/22 Ormanspor





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