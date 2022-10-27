Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir, süre alamamaktan şikayetçi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Yusuf Demir sıkıntısı
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27 Ekim 2022 10:25
Yusuf Demir
Yusuf Demir
Galatasaray
Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir son Alanyaspor maçında da kadroya giremedi.

SÜRE ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ

6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray 'a transfer edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, süre alamamaktan şikayetçi. Genç yetenek şu ana kadar sadece 2 lig maçında 40 dakika, kupada da 63 dakika forma şansı bulabildi.

OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Yabancı statüsüne takıldığı için Okan Buruk'un şu ana kadar değerlendirmediği Yusuf, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.  


 
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