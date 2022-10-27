



Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Yusuf Demir son Alanyaspor maçında da kadroya giremedi.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray 'a transfer edilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, süre alamamaktan şikayetçi. Genç yetenek şu ana kadar sadece 2 lig maçında 40 dakika, kupada da 63 dakika forma şansı bulabildi.Yabancı statüsüne takıldığı için Okan Buruk'un şu ana kadar değerlendirmediği Yusuf, hocasıyla görüşerek daha fazla oynamak istediğini iletti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yusuf Demir için formül üretmeye çalışıyor.