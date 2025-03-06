Galatasaray'da Yunus ile sorun yok!

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen isimlerden biri olan Yunus Akgün ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme konusunda bir sorun olmadığı ve Yunus'un kısa süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.
Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılarda 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme konusunda bir sorun olmadığı ve Yunus'un kısa süre içerisinde zamlı yeni sözleşme imzalayacağı ortaya çıktı.
Galatasaray'da bu sezon 32 maçta süre bulan Yunus Akgün, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.