23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-5
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
4-2
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-1
23 Kasım
Brest-Metz
3-2
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
0-1
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-0
23 Kasım
Elche-Real Madrid
2-2
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-1
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-1
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-1
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da yeni gözde Kazımcan Karataş!

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, Gençlerbirliği mücadelesinde performansıyla beğeni topladı. Okan Buruk, 22 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vermeyi planlıyor.

calendar 24 Kasım 2025 09:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni gözde Kazımcan Karataş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda bir sürprize imza atarak sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi.

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.


Kazımcan, geçen süreye rağmen Gençlerbirliği mücadelesinde oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve teknik heyet ile taraftarlardan tam not aldı.

Okan Buruk, Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemlerde Kazımcan'a daha fazla süre vermeyi planlıyor.

22 yaşındaki futbolcu, adı listede yer almadığı için salı günü Union Saint-Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında ise forma giyemeyecek.

MAÇ SONU NE DEDİ?

Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:

"Öncelikle beni her zaman destekleyen aileme, yanımda olan Okan hocam ve ekibine, takımdaki ağabeylerime çok teşekkür ederim. Aslında benim zorlu bir sürecim oldu fakat burada hiç yılmadım. Mental ve fiziken kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak da iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yapmaya çalıştık. Yaptığımız dakikalarda da golü bulduk. Bunun için de mutluyuz. Üç puanı aldığımız için de ayrıca mutluyuz."

"Takımdaki tecrübeli ağabeylerim, hocam ve teknik ekip bana çok yardım ettiler. Bu süreçte her zaman kendimi saha içinde ve saha dışında hazır tuttum. Onların yardımlarıyla beraber bugün takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Bunun için de kendimle çok gurur duyuyorum."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.