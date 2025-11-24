Galatasaray'da yeni gözde Kazımcan Karataş!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği mücadelesinde Ismail Jakobs ve Eren Elmalı'nın yokluğunda bir sürprize imza atarak sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.
Kazımcan, geçen süreye rağmen Gençlerbirliği mücadelesinde oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve teknik heyet ile taraftarlardan tam not aldı.
Okan Buruk, Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemlerde Kazımcan'a daha fazla süre vermeyi planlıyor.
22 yaşındaki futbolcu, adı listede yer almadığı için salı günü Union Saint-Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında ise forma giyemeyecek.
MAÇ SONU NE DEDİ?
Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Öncelikle beni her zaman destekleyen aileme, yanımda olan Okan hocam ve ekibine, takımdaki ağabeylerime çok teşekkür ederim. Aslında benim zorlu bir sürecim oldu fakat burada hiç yılmadım. Mental ve fiziken kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak da iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yapmaya çalıştık. Yaptığımız dakikalarda da golü bulduk. Bunun için de mutluyuz. Üç puanı aldığımız için de ayrıca mutluyuz."
"Takımdaki tecrübeli ağabeylerim, hocam ve teknik ekip bana çok yardım ettiler. Bu süreçte her zaman kendimi saha içinde ve saha dışında hazır tuttum. Onların yardımlarıyla beraber bugün takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Bunun için de kendimle çok gurur duyuyorum."
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.
Kazımcan, geçen süreye rağmen Gençlerbirliği mücadelesinde oldukça iyi bir performans ortaya koydu ve teknik heyet ile taraftarlardan tam not aldı.
Okan Buruk, Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un olmadığı dönemlerde Kazımcan'a daha fazla süre vermeyi planlıyor.
22 yaşındaki futbolcu, adı listede yer almadığı için salı günü Union Saint-Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında ise forma giyemeyecek.
MAÇ SONU NE DEDİ?
Kazımcan Karataş'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Öncelikle beni her zaman destekleyen aileme, yanımda olan Okan hocam ve ekibine, takımdaki ağabeylerime çok teşekkür ederim. Aslında benim zorlu bir sürecim oldu fakat burada hiç yılmadım. Mental ve fiziken kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak da iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yapmaya çalıştık. Yaptığımız dakikalarda da golü bulduk. Bunun için de mutluyuz. Üç puanı aldığımız için de ayrıca mutluyuz."
"Takımdaki tecrübeli ağabeylerim, hocam ve teknik ekip bana çok yardım ettiler. Bu süreçte her zaman kendimi saha içinde ve saha dışında hazır tuttum. Onların yardımlarıyla beraber bugün takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Bunun için de kendimle çok gurur duyuyorum."