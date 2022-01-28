Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kalelioğlu

Galatasaray'da başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kalelioğlu
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28 Ocak 2022 14:56
Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

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