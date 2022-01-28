Galatasaray'da yeni başkan yardımcısı Kalelioğlu

Galatasaray Kulübünde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübünde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.