Galatasaray'da Torrent dönemi bitti

Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.



Sarı-kırmızılı kulüp, Domenec Torrent'e yardımcılarıyla birlikte 2 milyon 150 bin Euro tazminat ödeyecek.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."



Galatasaray'da Domenec Torrent, Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'in ardından göreve gelmişti. Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan 59 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda; 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.





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