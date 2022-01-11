Galatasaray'da Şükrü Hanedar istifa etti

Şükrü Hanedar, Galatasaray'daki idari direktörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Şükrü Hanedar istifa etti
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11 Ocak 2022 15:58
Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında kendisinin de istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını Twitter'dan duyuran Hanedar'ın tweet'inde, "Bugün itibarı ile Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm İmparator Fatih Terim'e, geçmiş dönem Başkan ve yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim. Galatasaray'a hizmet bir şereftir! Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

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