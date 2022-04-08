Galatasaray'da son ihtimal: 'Kerem oynayacak'

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde en çok merak edilen konulardan birisi ise Kerem Aktürkoğlu'nun durumu. Yıldız futbolcudan derbi öncesi müjdeli haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da son ihtimal: 'Kerem oynayacak'
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08 Nisan 2022 09:40
Karagümrük maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcu için bir kulüp sağlık heyeti seferber olmuştu. Kulüp içerisinden alınan son bilgilere göre genç yıldız gerçekleştirilen tedaviye hızlı yanıt verdi.

Sağlık durumu olumlu ilerleyen Kerem'in derbide oynama ihtimali oldukça arttı. Galatasaray'ın en formda ismi olan oyuncuyla ilgili son karar yarın Domenec Torrent'in sağlık heyeti ve Kerem'le birlikte yapacağı toplantının ardından verilecek..

Öte yandan Kerem, Fenerbahçe maçında forma giymeyi çok istiyor. Her gün Florya'ya sabah erkenden gelip tedavi olan başarılı futbolcunun Torrent ile yaptığı görüşmede, "Ağrılarım çok azaldı. Kendimi iyi hissediyorum. Bu zorlu karşılaşmada arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum" dediği ifade edildi.

 

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