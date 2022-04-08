Galatasaray'da son ihtimal: 'Kerem oynayacak'

Karagümrük maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcu için bir kulüp sağlık heyeti seferber olmuştu. Kulüp içerisinden alınan son bilgilere göre genç yıldız gerçekleştirilen tedaviye hızlı yanıt verdi.



Sağlık durumu olumlu ilerleyen Kerem'in derbide oynama ihtimali oldukça arttı. Galatasaray'ın en formda ismi olan oyuncuyla ilgili son karar yarın Domenec Torrent'in sağlık heyeti ve Kerem'le birlikte yapacağı toplantının ardından verilecek..



Öte yandan Kerem, Fenerbahçe maçında forma giymeyi çok istiyor. Her gün Florya'ya sabah erkenden gelip tedavi olan başarılı futbolcunun Torrent ile yaptığı görüşmede, "Ağrılarım çok azaldı. Kendimi iyi hissediyorum. Bu zorlu karşılaşmada arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemiyorum" dediği ifade edildi.









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