Galatasaray'da sol beke Çalhanoğlu sürprizi

Galatasaray'dan Kerim Çalhanoğlu atağı... Sarı-Kırmızılılar, sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam verim alamadı. Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir ve Kazımcan beklentileri karşılayamadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.Yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü. 20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu.1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Alman Ligi Bundesliga'da 3 maça çıkarken 60 dakika süre aldı. Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına transfer oldu. Genç yıldız Kerim Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 800 bin Euro. Kariyerinde 99 maça çıkan Kerim'in 14 golü ve 13 asisti var...Schalke forması giyen Kerim Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yıldız oyuncu Almanya U20 takımında 5 maçta forma giydi.