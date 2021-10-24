Galatasaray'da sıra Kadıköy'den sonra Dolmabahçe'de!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 25 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak zorlu mücadele şampiyonluk yarışı açısından da son derece kritik. 17 puanlı iki takımın müsabakası öncesinde bir detay dikkat çekiyor.



Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde üst üste 2 galibiyet elde etti.



Kadıköy'ün yanı sıra Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da da galibiyetlere imza atan Aslan, rotayı Vodafone Park'a çevirdi.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, uzun süredir kazanamadığı deplasmanlardaki olumsuz serilerini bitirdi.



Son iki senede Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da kazanan Cimbom, Fenerbahçe deplasmanındaki 21 yıllık hasrete son vermişti.



Ancak Galatasaray bu periyotta Vodafone Park'ta oynadığı son 4 derbide Beşiktaş'a yenildi.



İstatistikler de sarı-kırmızılılar için Dolmabahçe'nin Kadıköy'den bile zor deplasman olduğunu gösteriyor.



OLİMPİYAT'TA İKİ KEZ KAZANDILAR

Son 25 senede ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 defa (1999-00, 2019-20, 2020-21) mağlup eden Galatasaray, aynı dönemde Dolmabahçe'de Beşiktaş'a ligde sadece 2 kez (2005-06, 2011-12) üstünlük sağladı.



İnönü'nün 2013-2016 arası yenilendiği dönemde Olimpiyat'ta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'ye dönüldüğünde siyah-beyazlılara karşı istediği sonuçları elde edemedi.



2016'da tekrar açılan ve Vodafone Park ismini alan stattaki 5 derbinin 4'ünü Beşiktaş kazandı, Galatasaray sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.





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