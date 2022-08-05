Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
ANTALYASPOR MAÇINDA BOEY İLK 11'DE
Sacha Boey'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekti. Yeni transfer Dubois sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Omar da Antalyaspor maçında yok. Lisansı çıkarılan Boey'in zorlu müsabakada takımdaki yerini alması bekleniyor.
ANTALYASPOR MAÇINDA BOEY İLK 11'DE
Sacha Boey'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekti. Yeni transfer Dubois sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Omar da Antalyaspor maçında yok. Lisansı çıkarılan Boey'in zorlu müsabakada takımdaki yerini alması bekleniyor.