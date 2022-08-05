Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi

Antalyaspor maçına hazırlanan Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi yaşandı. Sakatlığı bulunan Leo Dubois 2-3 hafta forma giyemeyecek. Omar'ın da ağrıları olduğu için zorlu müsabakada Fransız oyuncunun ilk 11'de olması bekleniyor. Boey'in lisansı da çıkarıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2022 08:13
Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

ANTALYASPOR MAÇINDA BOEY İLK 11'DE

Sacha Boey'in takımla birlikte çalışmalara başlaması dikkat çekti. Yeni transfer Dubois sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan Omar da Antalyaspor maçında yok. Lisansı çıkarılan Boey'in zorlu müsabakada takımdaki yerini alması bekleniyor. 





 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ