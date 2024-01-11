Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta iki pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı beklentisi!
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11 Ocak 2024 18:21
Son güncelleme 11 Ocak 2024 18:40
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı bekledi.

Bu dakikada Kerem Demirbay, Burak Kapacak ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'e baktı. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.

Pozisyon için VAR'dan da bir uyarı gelmedi ve oyun devam etti.

BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA

Sarı kırmızılı takımda Mertens ve Halil rakip ceza sahası içinde baskı yaptı ve Abdülkadir Parmak'tan topu çaldı. Galatasaraylı oyuncular, yere düşen Parmak'ın topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da Zorbay Küçük oyunu devam ettirdi. 


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