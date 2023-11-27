Galatasaray'da olağanüstü toplantı!

Galatasaray yönetimi olağanüstü toplandı. Yönetim kurulunun gündemdeki konuları değerlendiği toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı!
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27 Kasım 2023 14:48
Son güncelleme 27 Kasım 2023 15:22
Galatasaray yönetimi, olağanüstü toplandı.

13.00'te başlayan toplantının 16.00'da bitmesi bekleniyor. En önemli maddesi, hakem kararları, MHK'nin hakem atamaları ve bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili aksiyon alınması olarak belirlendi.

Fenerbahçe - Karagümrük maçının 53. dakikasındaki tartışmalı hakem kararı da toplantıda görüşülüyor.

Dursun Özbek'in saat 16.30 gibi yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Özbek'in karar değiştirip olağanüstü bir basın toplantısı yapması da ihtimaller arasında gösteriliyor.

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