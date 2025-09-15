15 Eylül
Galatasaray'da Okan Buruk'tan kesik: Icardi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmada Mauro Icardi, yedek başlayacak.

calendar 15 Eylül 2025 12:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Okan Buruk'tan kesik: Icardi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi.

İLK 11'DE DÜŞÜNMÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği yıldız golcüyü yedek kulübesine çekecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.


SON ANA KADAR OSIMHEN

Milli takımdaki sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçını kaçıran Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve son ana kadar yıldız golcünün durumunun bekleneceği aktarıldı.

OSIMHEN YETİŞMEZSE BARIŞ ALPER

Eyüpspor maçıyla birlikte yeniden kadroya dönen Barış Alper Yılmaz'ın ise Osimhen'in yetişmemesi halinde Almanya'daki maçta ilk 11'de forvette karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.