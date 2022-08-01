Galatasaray'da yeni sezon öncesinde teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda, iki ismi kadroda düşünmediğini bildirdi.Okan Buruk, sarı-kırmızılıların geçen sezon 6,5 milyon euroya transfer ettiğiile 2018 yılından beri Galatasaray'da olan'ın kamp performansını beğenmedi.Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, iki ismin yeni sezon planlamasında olmayacağı yönetime bildirdi.Süper Lig kulüplerinden Gaziantep FK, Giresunspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, Ömer Bayram ile ilgilendiği, 31 yaşındaki futbolcunun bu takımlardan birine transfer olacağı ortaya çıktı.Galatasaray'ın 25 yaşındaki Rumen futbolcusu Cicaldao'ya yine VavaCars Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa'nın talip oldu. Ayrıca İtalya ve Romanya'dan da Cicaldau ile ilgilenen kulüpler olduğu öğrenildi.Dursun Özbek ve yönetimi,yapacak.Galatasaray'da Cicaldau ve Ömer Bayram'ın gönderilmesinin ardından orta sahaya iki transfer daha yapılacak. Orta sahaya 6 numara ve 10 numara olarak takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, forvet ve kanatlara da takviye yapmayı planlıyor.