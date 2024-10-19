Galatasaray'da Okan Buruk'a kutlama

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Okan Buruk'a kutlama
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19 Ekim 2024 14:01
Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Onvo Antalyaspor maçı için kamp yaptığımız otelde, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum gününü kutladık!"

Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflar:








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