Galatasaray'da Okan Buruk'a kutlama

Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü kutlandı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Onvo Antalyaspor maçı için kamp yaptığımız otelde, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum gününü kutladık!"
Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflar:
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Onvo Antalyaspor maçı için kamp yaptığımız otelde, Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum gününü kutladık!"
Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraflar: