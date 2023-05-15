Galatasaray'da Muslera'ya güven tam

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yediği hatalı gollerle hedef tahtasına oturan Fernando Muslera'ya yönetimin güveni tam. Sarı-kırmızılı takımda yeni 1 numara arayışı söz konusu değil.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Muslera'ya güven tam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 10:52
Galatasaray'da, puan kaybedilen Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernando Muslera, Başakşehir karşısında kalesini gole kapadı.

Süper Lig'in en az ağları düşen kalecisi olan Muslera, Galatasaray'da 6. şampiyonluğunu yaşamayı çok istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı 1 numara, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyacak.

Yöneticiler, kaleci arayışında oldukları ve Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddialarını net bir dille yalanlarken "Kaptan Muslera takımın vazgeçilmezi. Önce bu sezon şampiyon olacağız, ardından da yeni sezona yine Muslera ile başlayacağız. Ayrılık söz konusu değil" yorumunu yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery