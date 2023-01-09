Galatasaray'da Mauro Icardi farkı!

Süper Lig'de Galatasaray 1 puan farkla lider geldiği Kadıköy'den 4 puan farkla lider olarak döndü.



Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Kerem Aktüroğlu, sahanın en iyileri arasındaydı. Kadıköy'deki mücadelede önemli fırsatlar yakalamasının yanı sıra takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırlayan Kerem, takımının tam ihtiyaç duyduğu anda Aslan'ın ikinci golünü ağlara yolladı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde 24 yaşındaki futbolcu, Mauro İcardi'nin pasında enfes bir vuruşla kaleci Altay'ı geçerek golünü attı.



İKİ DAKİKA YETTİ



Sarı-Kırmızılılar'ın, sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalmıştı. 20 günlük tedavi sürecinin ardından Fenerbahçe derbisiyle kadroya geri dönen Icardi, kalitesini girer girmez gösterdi. 29 yaşındaki yıldız, 76. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi ve sadece iki dakika sonra Kerem Aktürkoğlu'nun farkı 2'ye çıkaran golünde asisti yaptı.



5 MAÇTA 9 GOLE KATKI



Klas bir dokunuşla topu Kerem'e vererek onu Altay'la karşı karşıya bırakan Arjantinli oyuncu, 90+10'da Serdar Dursun'un hatalı pasında hemen topu kaptı ve soldan ceza sahasına girip, zor pozisyonda maçı bitiren golü attı. Derbi öncesi en son Başakşehir'i 7-0 yendikleri maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Icardi, ligde son 5 mücadelede 9 gole katkı sağlamayı başardı. Tecrübeli futbolcu bu maçla birlikte ligde gol sayısını 5'e, asistini 4'e yükseltti.





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