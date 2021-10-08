Galatasaray'da III. Rumen harekatı!

Galatasaray transfer çalışmalarına erken start verdi. Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Cicaldau ve Morutan gibi yıldızları kadrosuna katmıştı... Yeni hedef ise Romen futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Ianis Stoica...



Romen devi FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında resmi girişimde bulunması bekleniyor...



HAGİ DE OLUMLU REFERANS VERDİ



Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu olgun futbolla dikkatleri çeken Stoica'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.



Genç yetenek hakkında Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hagi'nin de yönetime bilgi verdiği öğrenildi. Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor.



SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR



Cimbom'un renklerine bağlamak istediği Ianis Stoica'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç yıldız orta sahanın sağı dışında forvet ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Ianis Stoica'nın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro. Bu sezon 10 maçta 5 gole imza attı.



YETENEK AVCISI ASLAN!

Galatasaray kadrosuna yeni bir yıldız daha eklemek istiyor. Kariyerinde 51 maça çıkan Stoica, 13 gol atarken, 5 de asiste imza attı.



